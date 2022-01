Eduardo Rivera vive en ‘Lalolandia’: no importa que la percepción de inseguridad reflejada en la ENSU del INEGI se haya elevado un 13 por ciento. No importa porque Claudia empezó peor su administración. Eduardo Rivera vive en ‘Lalolandia’ porque no ve el riesgo de la comparación con Claudia: terminar igual que ella.