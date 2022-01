120 días: mucha foto y poco gobierno

En los primeros 120 días de gobierno de Eduardo Rivera Pérez —en realidad solo van 108— los mejores funcionarios del Ayuntamiento son los fotógrafos del área de Comunicación: hay fotos de ‘Lalo’ haciendo de todo.

O en otras palabras: hay mucha imagen pero poco trabajo gubernamental. La corrección del rumbo no se ve. No ha llegado y no se sabe si llegará.

Esos fotógrafos han desquitado su sueldo. Tenemos ‘Lalo’ jardinero. ‘Lalo’ pintor. ‘Lalo’ poeta. ‘Lalo’ bombero. ‘Lalo’ rescatista. ‘Lalo’ futbolista. ‘Lalo pedinche’. ‘Lalo’ albañil. ‘Lalo’ padrecito. ‘Lalo’ zumba. ‘Lalo’ despegador de chicles. ‘Lalo’ bacheador. ‘Lalo’ caminador. Y en muy pocas ocasiones, ‘Lalo’ alcalde.

En esos 120 días, ‘Lalo’ ha sido un mil usos para la ciudad, pero todavía no ha resuelto nada de los problemas que le encargamos los poblanos.

El Centro Histórico sigue siendo un muladar, lleno de ambulantes y de prostitutas. No hay acuerdo, ni ganas, ni fuerza. Por eso Jorge Cruz Lepe se lleva el reconocimiento al peor funcionario en lo que va del trienio.

Por eso, y porque con la cancelación del plebiscito de la junta auxiliar de La Libertad, fracasó en cinco juntas auxiliares en total. Se quedó cerca de la marca del gobierno de Claudia Rivera, que tenía la mínima experiencia.

La ola delincuencial en la capital ya es una realidad, no sólo percepción.

La Encuesta de Seguridad Urbana del Inegi retrató el pésimo arranque de Consuelo Cruz al frente de Seguridad Pública. Un crecimiento de 13 por ciento en la percepción de inseguridad respecto del último trimestre de Lourdes Rosales.

No tiene la Lic. Consuelo por dónde comenzar porque sus policías no le tienen el mínimo respeto y por eso juegan el rol de agentes de seguridad y ladrones. Dos integrantes de su corporación fueron detenidos con gasolina que no pudieron acreditar.

La dependencia respondió que no eran huachicoleros, sino simplemente ladrones que se habían robado el combustible de su propia patrulla. ¿En esas manos estamos? ¡Ah caray!

Es cuestión de días para que se divulguen las estadísticas delictivas de enero y desde ahora le puedo asegurar que será el peor mes en mucho tiempo: asaltos al transporte, ejecutados y homicidios dolosos se han multiplicado.

En los primeros 120 días hemos tenido una cantaleta: no hay dinero. El gobierno necesita dinero. Claudia no nos dejó dinero. Queremos cobrar el DAP para tener más dinero. Analizamos pedir un crédito para tener dinero. Vamos a la Suprema Corte para cobrar el DAP y tener más dinero.

Dinero, dinero, dinero.

El alcalde ha resultado muy ‘pedinche’.

Dice que es para tener mejores servicios, pero el único que ha mejorado es Adán Domínguez pero su nivel de vida gracias al oneroso salario de 90 mil pesos mensuales, el funcionario público mejor pagado de Puebla.

Luego del Gerente municipal, todos los secretarios se subieron el sueldo. Luego luego una de las debilidades del PRIAN: burocracia dorada pagada con recursos públicos.

Y resultó que sí había dinero: en la Comisión de Hacienda la tesorera aceptó que, como lo dio a conocer Leobardo Rodríguez, Claudia Rivera sí le dejó en caja 400 millones de pesos.

O sea que tanta ‘pedinchería’ tenía como objetivo real pagar las deudas de la campaña electoral. Es lo único que suena medianamente lógico.

Un fracaso total en el arranque. Y eso que le sobraba experiencia.