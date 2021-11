Prohíben participar en un jaripeo a tres menores tras la muerte del Niño de Oro en Atlixco

Pese a la muerte de José Alberto N, de 15 años de edad, mejor conocido como ‘el Niño de Oro de Apatlaco’, en el municipio de Atlixco continúan participando menores de edad durante los jaripeos; situación que generó que durante el pasado fin de semana la autoridad municipal impidiera que tres adolescentes intervinieran en uno de estos eventos, sin embargo, el espectáculo no fue suspendido, debido a que contaba con los permisos correspondientes.

En entrevista, el director de Gobernación y Asuntos Políticos del Ayuntamiento de Atlixco, Pedro López Coatepec, indicó que, tras la muerte de ‘el Niño de Oro de Apatlaco’ durante un jaripeo realizado en esta demarcación, se han reforzado las medidas para evitar los eventos que no cuenten con los permisos, ni las normas de seguridad correspondientes.

Fue a través de una circular girada a las presidencias auxiliares, colonias e inspectores de la demarcación atlixquense, que se ordenó vigilar y no permitir la realización de eventos como bailes, jaripeos y hasta fiestas patronales sin la autorización requerida.

En consecuencia, fue durante el fin de semana pasado en un jaripeo efectuado en la junta auxiliar de San Diego Acapulco, en donde se identificó a tres jinetes que no contaban con identificación oficial, puesto que se trataba de menores de edad, razón por la que no se les permitió participar, esto bajo la amenaza de que, si alguno lo hacía, el evento sería suspendido; mismo que no fue cancelado desde un inicio, pues tenía los permisos necesarios.

Ganaderos que se dedican a organizar jaripeos en el municipio de Atlixco, que pidieron la gracia del anonimato, han asegurado que este tipo de espectáculos involucran toda una cultura popular en la que los menores de edad se incluyen, por lo que es prácticamente imposible evitar que participen en los eventos.