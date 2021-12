Ni a favor ni en contra; la postura de Edmundo Tlatehui ante tarifazo del alumbrado público

El presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino evitó pronunciarse en contra o a favor del cobro del DAP en su demarcación, al asegurar que actualmente se realizan mesas de trabajo para determinar la viabilidad de este tarifazo por el cobro del alumbrado público a la ciudadanía.

En entrevista, el edil sanandreseño de extracción panista indico, además, que será el Cabildo de San Andrés Cholula quien determine si se cobra este nuevo impuesto en el municipio o no.

Edmundo Tlatehui mencionó, que el Ayuntamiento a su cargo se encuentra analizando la propuesta presentada por el PRIAN en el Congreso del Estado, para establecer si el cobro de este nuevo impuesto aplica o no en su demarcación.

“Se están llevando a cabo mesas de trabajo, cada municipio determinará si es viable o no llevarlo a cabo. En lo particular, nosotros estamos teniendo el acercamiento y conociendo la propuesta y la decisión se tomará en conjunto con el Cabildo y ya se estará determinando si aplica o no en San Andrés Cholula”, comentó Tlatehui Percino.