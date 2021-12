Ya no llegó al hospital: mujer da a luz en plena ambulancia en Atlixco

A pesar de que la mujer de Atlixco no llegó al hospital, la historia tuvo un final feliz

Una mujer dio a luz en una ambulancia particular en Atlixco luego de que ya no pudiera llegar hasta el hospital debido a que su trabajo de parto ya estaba muy adelantado, afortunadamente esta fue una historia con un final feliz.

Los hechos ocurrieron la madruga de este sábado cuando la madre no logró estar a tiempo en el hospital donde sería atendida, pidieron una ambulancia pero como no hay suficientes en Atlixco la que llegó, particular, al trasladarla el trabajo de parto estaba en su alumbramiento.

Era al rededor de las 3:00 am cuando el equipo de ambulancias particular recibió el llamado al acudir e intentar trasladar a la mujer fue a la altura de la gasolinera de la carretera federal Atlixco- Puebla cuando el bebé estaba naciendo.

Los involucrados brindaron la atención médica a la madre y al recién nacido, quienes después de ser estabilizados quedaron internados en el Complejo Médico Gonzalo Río Arronte.