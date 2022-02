Estas son las heridas por las que el chofer de Uber pretende continuar el proceso legal vs Beberly

El ministerio público determinó que las lesiones provocadas por esta joven al defenderse de un ataque sexual no pusieron en riesgo la vida del sujeto y sanarán en un plazo no mayor a 15 días

Por apenas un par de cortadas que requirieron en conjunto 16 puntos y por unos rasguños en las manos, el chofer de Uber, Bende Leyva Romeo, pretendía obtener 100 mil pesos para otorgar el perdón a la joven Beberly Vega Oropeza, a la que acusó de intentar asaltarlo. Sin embargo, la joven veracruzana sólo se defendió de un presunto ataque sexual.

Además, actualmente este chofer de plataforma del transporte ejecutivo y su familia, buscan apelar la determinación tomada por una jueza durante la última audiencia realizada el 28 de enero, con la que Beberly obtuvo su libertad debido a que actuó en legítima defensa en contra de Bende Leyva Romeo, quien presuntamente intentó agredirla sexualmente.



“Apelaremos la decisión de la juez al haber liberado a Beverly Vega, pues no es nada justo que luego de haber intentado matar a mi marido haya salido libre y ahora acusen a mi esposo de haber intentado violarla”, dijo Patricia F, esposa del conductor de Uber.



Cabe recordar que tras el incidente en el que estuvieron involucrados el conductor de Uber y Beberly Vega, Bende Leyva acusó que la joven veracruzana de atacarlo con un arma punzocortante para presuntamente intentar asaltarlo. Incluso, en su primera declaración este hombre aseguró que estuvo a punto de ser asesinado.

Sin embargo, el dictamen de la Fiscalía General del Estado estableció que sus heridas no eran graves, no ponían en riesgo su vida, no dejarían cicatrices y éstas sanarían en un plazo estimado de 15 días.

Pese a ello, Bende Leyva pidió 100 mil pesos a la familia de Beberly Vega para otorgarle el perdón a esta joven de 24 años y cesar el proceso legal en su contra.

Fotografías en poder de CAMBIO dan cuenta de las lesiones que permanecen en las manos y en el cuello de este hombre, las cuales de acuerdo con el peritaje de la Fiscalía no exponen su vida y terminarán de sanar en los próximos días.