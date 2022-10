¿¡Queee!? Joven paga por un viaje de 15 minutos en Uber 780 mil pesos

En Inglaterra, Oliver Kaplan quedó sorprendido cuando despertó con resaca y un cargo de 35 mil 427 libras, alrededor de 787 mil 111 pesos.

Oliver terminó su turno en el restaurante Buxton Inn de Manchester y vería a sus amigos en un establecimiento llamado Witchwood. La distancia entre ambos sitios no superaba los 6.4 kilómetros.

"Pedí un Uber, como lo hago la mayoría de las noches, en el camino a casa desde el trabajo y todo parecía normal. El conductor llegó, me subí al Uber y me llevó exactamente a donde debía ir", contó a South West News Service.

El viaje fue de 15 minutos como máximo, aseguró, y el precio cotizado en la aplicación no superaba los 240 pesos.

A la mañana siguiente, el joven se despertó con “resaca y lo último que esperaba era un cargo de más de 780 mil pesos”, indicó.

A través de la aplicación, Oliver se comunicó con atención al cliente de Uber para aclarar el cargo. Los trabajadores quedaron impresionados con el costo del viaje y encontraron la razón después de revisar el caso.

Dijeron que la factura era tan alta porque, de alguna manera, el lugar final del viaje se había establecido en Australia, lo que implicaba un viaje prácticamente imposible de 16 mil kilómetros.

Por ello, Uber ajustó la tarifa de Oliver a la cantidad inicial y el joven tuvo que pagar 238 pesos.

La aplicación "decía que no podía tomar el dinero porque no tenía fondos suficientes. Si hubiera tenido esa cantidad, habría tenido que perseguirlos para que me devolvieran el dinero. Podría haberme metido en muchos problemas financieros", contó Oliver.