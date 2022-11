¡Alerta en Inglaterra! Harry Kane está en duda para enfrentar a Estados Unidos por una lesión

Inglaterra comenzó con el pie derecho tras una goleada ante Irán por 6-2, resultado que ya lo ha convertido en uno de los favoritos para levantar la Copa del Mundo de Qatar 2022, sin embargo, en las últimas horas se encendieron las alarmas en la concentración del conjunto inglés.

Will never take for granted what an honour it is to lead @England out at a World Cup. ??? pic.twitter.com/cZO3TvrKuh

Gareth Southgate, director técnico de Inglaterra, se encuentra preocupado porque su figura y capitán Harry Kane, está en duda para enfrentar a Estados Unidos por una lesión.

El delantero del Tottenham es una pieza irremplazable para Inglaterra y presenta una molestia en el tobillo derecho después de sufrir una falta de Morteza Pouraliganji en el segundo tiempo del encuentro frente a Irán.

? Harry Kane to have scan on right ankle. England captain took heavy blow on 48 mins of Iran win, went off in 75th + later seen with light strapping & slight limp. Indications were he was ok - #ENG will hope results clear @TheAthleticFC #FIFAWorldCup #USA https://t.co/ao5YHgJWSm