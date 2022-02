Presidentes electos de juntas auxiliares de Atlixco toman protesta

Finaliza el proceso de los plebiscitos en Atlixco con la toma de protesta de los once, ahora, representantes de las once juntas auxiliares que conforman este municipio, aún con las inconformidades de uno de los candidatos de la comunidad de Coyula de quien no procedió su impugnación ante el Tribunal Electoral del estado.

En esta comunidad se ratificó el triunfo de Francisco López como presidente de la Junta Auxiliar en San Jerónimo Coyula ante la impugnación del candidato Ángel González Nieto luego de que se determina infundada la impugnación del plebiscito.

Previo a esto ya presidentes auxiliares electos recibieron capacitación con la finalidad de que sepan que hacer en el proceso de entrega recepción.

Fueron las Secretarías que conforma el Gobierno de Atlixco en coordinación con la Sindicatura y Contraloría Municipal quienes capacitaron a presidentes electos de las juntas auxiliares para el fortalecimiento administrativo y jurídico de la función pública que están por desempeñar.

En entrevista la presidenta municipal Ariadna Ayala refirió que hasta el momento no se ha concluido el proceso de entrega recepción para los nuevos presidentes, pero no se ha mencionado o nadie le ha mencionado sobre algunas posibles inconsistencias.

“Las juntas auxiliares son una prioridad para esta administración por lo que se habrá una importante obra pública para ellos, para sus habitantes, claro que importa la cabecera pero es un municipio complejo por que tenemos mas de 140 mil habitantes, por eso se tienen que crear proyectos enfocados a cada necesidad”