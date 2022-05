Norma Layón lanza ultimátum a edil auxiliar de Tlanalapan

Ante sus constantes acciones para impedir la realización de los operativos Casco Seguro y, además, obstaculizar el ingreso de la Policía Municipal a la zona de Tlanalapan, Norma Layón Aarun llamó a la edil auxiliar Jessica Ramírez López a trabajar de manera conjunta y dejar de boicotear la labor de Seguridad Pública y del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan.

Durante la jornada de Miércoles Ciudadanos en la comunidad de San Rafael Tlanalapan, la alcaldesa de San Martín Texmelucan, Norma Layón Aarun, consideró como complicada la situación que se vive en esta junta auxiliar, asegurando que los propios pobladores se amotinan para evitar el ingreso de la Policía Municipal y los agentes de Tránsito.

Indicó que la intención de los habitantes es evitar la puesta en marcha de operativos de revisión en contra de automovilistas y motociclistas.

En ese sentido, Norma Layón indicó que no arriesgarán al personal ni a las unidades de la Secretaría de Seguridad Pública, sin embargo, criticó que es la propia presidenta auxiliar de Tlanalapan, Jessica Ramírez, quien presuntamente promueve la rebelión de los pobladores en contra de la autoridad municipal.

Incluso, Norma Layón acusó a Ramírez López de boicotear e impedir el trabajo de las autoridades municipales en esta junta auxiliar de San Martín Texmelucan.

“Tuvimos pláticas en las escuelas sobre prevención al delito, prevención de la violencia contra la mujer y también la presidenta de la junta auxiliar habló a las escuelas para que no nos abrieran la puerta porque no fue convocada, que no se le olvide que es auxiliar de la presidenta municipal, no es presidenta municipal de Tlanalapan”, señaló Norma Layón.