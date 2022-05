¡Adiós diversión! Bares y antros serán clausurados si no tienen documentación completa en Texmelucan

San Martín Texmelucan Pue. - Luego del llamado que realizó el mandatario del Estado Miguel Barbosa sobre la regulación de bares y antros, la alcaldesa de San Martín Texmelucan, señaló que todos estos tipos de giros deberán de contar con su documentación, de lo contrario serán clausurados.

La alcaldesa de Texmelucan María Norma Layón Aarún señaló que antros y bares que no cumplan con los reglamentos habrán de ser clausurados, esto tras el llamado que hiciera el gobernador Miguel Barbosa, para regular este tipo de negocios.

“El que no esté con protección civil, sanidad con todos sus documentos en regla, que no cumpla con los horarios, que no estén en los decibeles de sonido en los parámetros normales se le va a clausurar, ya no hay más tolerancia”, destacó la alcaldesa.