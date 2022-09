Ingeniero confirma que retiro del concreto fue causa del desplome de tanque elevado de agua en Texmelucan

San Martin Texmelucan Pue.-Jorge García, ingeniero que participó en construcción del tanque elevado en Temaxcalac en el año de 1989 confirma que la causa del desplome fue el retiro del concreto y varilla.

En entrevista para CAMBIO, Jorge García, ingeniero que participó en la construcción del tanque elevado en la comunidad San Baltazar Temaxcalac en 1989, además de estar presente durante el diseño, fabricación en Monterrey y en el montaje en San Baltazar Temaxcalac.



“Cuando paso eso el miércoles en la noche perdió el sueño, no por estar involucrado, pero siento una responsabilidad porque yo participe en el proyecto, en jueves me puse a ver video en internet, notas periodística y fotografías y detecte la razón de la falla”, comentó



Jorge García resaltó, que tras revisar video y fotografías observó la falta de concreto:



“Yo me pregunto dónde está el concreto que va por dentro de la copa, ese concreto no sé si fue removido en la remodelación o anteriormente, ese concreto trabaja a compresión y es parte fundamental de la estructura”.



Finalmente, el ingeniero comentó que ha intentado ponerse en contacto con las autoridades municipales sin embargo no ha logrado tenerlo, “le marque directamente a la presidenta municipal Normas Layón pero no he podido hablar con ella yo no tengo nada que perder y nada que ganar”