Implementarán multas a tianguistas de Texmelucan que no acaten horario navideño

San Martín Texmelucan Pue.- La presidenta municipal de Texmelucan dio a conocer que los comerciantes del tianguis que no acaten el horario de temporada navideña serán sancionados multados o clausura de negocios, el cual es de 14:00 de la tarde del lunes para salir el martes a las 16:00 de la tarde.

En la rueda de prensa realizada por la presidenta municipal de Texmelucan Norma Layón se fue de nueva cuenta contra los tianguistas, al mencionar que deben de acatar el horario de temporada navideña, el que no acate será sancionado, multado o clausura de su negocios.

“La agrupación que no cumpla después que no esté llorando, la entrada es a la dos de la tarde la entrada para que se instalen y después inicien la venta también no quiero que vengan a vernos la cara de tontos y digan es que dijimos hora de entrada pero no de instalación” comentó.