“No voy a negociar con malandros”: Norma Layón habla sobre las inconformidades dentro del tianguis

San Martín Texmelucan Pue.- Sobre el tema del tianguis la alcaldesa municipal, Norma Layón Aarún, destacó que no va a negociar con malandros, además señaló que se han tenido reuniones con ellos.

Durante la conferencia mañanera la alcaldesa municipal Norma Layón Aarún señaló que se han tenido reuniones en gobernación sobre las inconformidades que hay al interior del tianguis.

Sin embargo, "se han tenido mesas de trabajo en gobernación con los mismo de siempre, los mismitos de siempre no cambian, no hay nada que hacer, nada más si le gustaría hacer hincapié y repetir las palabras de nuestro señor gobernador, en la cuarta transformación y en nuestros gobiernos tanto en el del gobernador como en el nuestro, el gobernador lo a dicho muchas veces no nos vamos a sentar a negociar con malandros".