Ayuntamiento de Texmelucan acusa a ex edil de no presentar escrito declarando el tanque elevado de agua inservible

San Martín Texmelucan Pue.- Las autoridades municipales confirmaron que el ex presidente auxiliar de San Baltazar Temaxcalac, Daniel Díaz García no presentó documenta al ayuntamiento sobre el tanque elevado y su vida útil.

Durante la rueda de prensa realizada esta mañana el sindicato municipal de Texmelucan, Horacio Cano señaló que sobre el documento que circula en redes sociales sobre la vida útil del tanque elevado, el presidente auxiliar Daniel Díaz no presentó ninguna documentación al ayuntamiento.

"Hasta ahorita no tenemos señales de que el presidente auxiliar no halla mandado ese oficio, en dónde el solicito a CEAS si este tanque elevado era viable, por lo que está autoridad municipal por omisión de Daniel Díaz no está enterada" comentó.