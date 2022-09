Ayuntamiento de San Martín no pagó por el tanque elevado, empresa no entregó formalmente

La presidenta municipal de San Martín Texmelucan, Norma Layón aseguró que no se realizó ningún pago a la empresa que realizó la remodelación del tanque elevado, mucho menos dio un pago como anticipo:

“ N o se hizo una entrega de terminación de obra por lo tanto como no tenemos la terminación de obra no hay ningún pago a esta empresa”, señaló.

Por su parte el síndico municipal, Horacio Cano confirmó que se han entregado 11 expedientes a la FGE para coadyuvar en tener la información más precisa y contar con una carpeta de investigación exacta, sin embargo se negó a decir el nombre de la constructora.

En ese sentido, la alcaldesa municipal de Texmelucan, Norma Layón Aarún descartó que exista un daño patrimonial a las arcas municipales por el desplome del tanque elevado, el cual se desplomó el pasado 14 de septiembre en la comunidad de San Baltazar Temaxcalac perteneciente al municipio de Texmelucan.

“No hay daño patrimonial porque nunca se pagó ni siquiera un anticipo para esa obra, entonces no hay daño al erario público, no hay daño patrimonial, no se hizo una entrega de terminación de obra por lo tanto como no tenemos la terminación de obra y no hay una entrega recepción de la misma no hay ningún pago a esta empresa”, destacó.