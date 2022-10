Ayuntamiento pide a Secretaría de Medio Ambiente clausurar empresas que realizan descargas contaminantes en Texmelucan

El Ayuntamiento de San Martín Texmelucan pidió a la Secretaría de Medio Ambiente clausurar a todas las empresas textiles y queseras que realizan descargas clandestinas a los drenajes y ríos del municipio, asegurando que desde 2018 se les presentaron una serie de proyectos para instalar plantas tratadoras de agua sin que hasta la fecha cuenten con ellas.

La alcaldesa de Texmelucan Norma Layón Aarún señaló que la secretaría del Medio Ambiente, Beatriz Manríquez ya tiene el listado de todas las empresas que desde el 2018 no instalaron sus plantas de tratamiento, por lo que se estará realizando un recorrido con la secretaria por todo el municipio.

Además, la munícipe de Texmelucan señaló que en su momento tuvo contacto con al menos cuatro empresas nacionales a las que les presentó proyectos para instalar sus plantas tratadoras, las cuales dijo no costaban más allá de los 300 mil pesos, sin embargo, nunca las colocaron.

“Si llegamos y clausuramos no va a ver vuelta para atrás y no hay prórrogas mucho menos a estas empresas que llevan muchos años contaminando y que saben que lo están haciendo y que saben que deberían de tener su planta de tratamiento no hay prórrogas y no hay preferencia para nadie todos parejos”, destacó.