ASE investiga por presunto fraude a exdirectores del Soapama en Atlixco

Una ola de presuntas malversaciones tiene en el ojo del huracán al Sistema Operador de Agua Potable del municipio de Atlixco, (Soapama) luego de que fueran Enrique Coca Vázquez y Edgar Moranchel Carreto ex directores de dicho organismo quienes tienen inconsistencias en sus administraciones, por lo que este martes comenzaron a realizar una serie de investigaciones en torno al tema por parte del personal de la Fiscalía General del Estado.

Desde el pasado 16 de abril de 2021, se hizo público que Luis Enrique Coca Vázquez, ex director del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Atlixco, fue denunciado por parte de la ASE por los delitos de asociación delictuosa, abuso de autoridad, peculado y fraude, correspondientes a un monto de más de un millón 320 mil pesos, mismos que no se han solventado.

En el caso de Edgar Moranchel se inició una investigación por los delitos de abuso de autoridad, fraude y una carpeta de investigación por un presunto auto robo, ocurrido el pasado 21 de julio de 2021, por una cantidad que aún es un misterio.

La mañana de este martes, elementos de la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción del estado llegaron a las instalaciones de las oficinas del SOAPAMA, trascendió que de forma extraoficial su presencia se debió a la recopilación de información en virtud de diversas denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado en contra de los ex directores del organismo Enrique Coca y Edgar Moranchel.

Aunque aún no hay una orden de aprehensión en contra de algunos de los antes señalados, consultado en la página de Registro Nacional de Detenciones, se sabe que desde el año pasado Coca Vázquez ya era investigado por la malversación de más de un millón 320 mil 742 pesos, del período de 2011 a 2018, que no ha podido solventar y que Moranchel tenía varios señalamientos desde el tema de los sobrecostos, así como la perforación de un pozo por más de 20 millones de pesos.

Algunas de las inconsistencias son la contratación de servicios a través de empresas que no cumplen con los requisitos básicos como ser empresas establecidas o que no coinciden con su domicilio fiscal, como es el caso de la empresa “NYX Creando Soluciones, S.A de C.V.” en donde se adquirieron 20 roscas de reyes presuntamente en 42 mil 762 pesos, también otra factura de 100 despensas por 104 mil 678 pesos, válvulas y mangueras, pero al verificar la existencia de dicha empresa es una empresa jurídica, que tiene como dueños a Julio Iván Carrillo Munguía y a Cindy Yanet Herrera Uicab, quien a su vez está en la lista de beneficiados de Prospera y con domicilio en Yucatán, mientras que la empresa no tiene dirección.