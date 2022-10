Ayuntamiento de Texmelucan no ha indemnizado a lesionado por caída del tanque elevado en San Baltazar Temaxcalac

La presidenta municipal de San Martín Texmelucan, Norma Layón dio a conocer que hasta el momento el Ayuntamiento a su cargo no ha indemnizado al hombre que resultó lesionado tras el desplome del tanque de agua elevado en San Baltazar Temaxcalac, asegurando que la familia del afectado también está pidiendo viáticos para los traslados al hospital.

En ese sentido, la alcaldesa texmeluquense señaló que la familia del afectado se niega aceptar la indemnización que ofrece el Ayuntamiento, razón por la que no se ha podido llegar a un acuerdo.

“Estas personas no solo quieren indemnización, sino también viáticos, entonces, no hemos llegado a un acuerdo y es porque ellos no quieren llegar a acuerdos, nosotros fue la instrucción desde el primer día indemnizarlos y pagarles, estas personas están esperando para que les paguemos viáticos al hospital y después les demos la indemnización”, destacó Norma Layón.