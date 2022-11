Layón y RESA ocultan número de municipios que depositan basura en relleno sanitario de Texmelucan

La empresa Resa y la alcaldesa María Norma Layón Aarún callaron al ser cuestionados respecto a los camiones recolectores procedentes de otros municipios que ingresan a depositar sus desechos al relleno sanitario de San Martín Texmelucan, por lo que se desconoce el el número de demarcaciones que utilizan este basurero cuya vida útil restante es de dos años.

Durante un recorrido realizado por Diario CAMBIO por el relleno sanitario de San Martín Texmelucan, se pudo observar el ingreso a este lugar de un camión compactador del municipio de San Matías Tlalancaleca para depositar sus desechos.

Al ser cuestionada al respecto, la alcaldesa texmeluquense Norma Layón dijo desconocer la situación actual del relleno sanitario de su demarcación, argumentando que este basurero es propiedad de la empresa RESA S.A de C.V.

“Esos son asuntos de la empresa, si tienen convenios con otros municipios yo no me puedo meter, porque el relleno sanitario le pertenece y es propietario RESA no el municipio”, dijo Norma Layón.

Asimismo, la presidenta municipal de Texmelucan aseguró que este basurero cuenta con varias hectáreas de terreno útiles para realizar diversas ampliaciones y así poder seguir depositando los residuos sólidos.



“Nosotros no tenemos relleno sanitario, le pertenece y es propiedad de RESA y tienen muchas hectáreas que se pueden ocupar, que bueno que los contraté porque ya están rebasados muchísimos rellenos sanitarios en el Estado que ocupen o que tienen disponibilidad” destacó la presidenta municipal, Norma Layón.



Por su parte Francisco Leroux representante de la empresa RESA señaló que la vida útil de este relleno sanitario es de dos años y que no se cuenta con más extensiones de terreno para poder ampliarlo.

Además, bajo el argumento de que son una empresa privada, el directivo de la empresa Resa S.A. de C.V. evitó revelar el número de municipios con los que tienen un contrato para permitir que depositen sus desechos sólidos en este basurero del municipio de San Martín Texmelucan.



“Tenemos dos o tres años de la vida útil de este relleno sanitario para su operación correctamente”, señaló el directivo de RESA.



Esto deja claro que la empresa Rellenos Sanitarios no cuenta con una extensión mayor de terreno para la fabricación de una fotocelda que garantice un trabajo mayor a tres años de recolección de basura ya que trabajan bajo la marcha.