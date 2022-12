Cae ceniza en Atlixco por aumento de actividad en volcán Popocatépetl

El jefe de protección civil y bomberos en Atlixco, Sergio Gómez, señaló que no hay que alarmarse antes la caída de ceniza que el volcán se encuentra en fase dos, lo que no significa un riesgo para la población.

La madrugada de este lunes el volcán Popocatépetl emitió una exhalación de material incandescente y de ceniza que sorprendió a los habitantes de algunos puntos del municipio de Atlixco

“Se registra una explosión alrededor de las 6:39 a.m. hubo una anterior alrededor de las 2 de la mañana, pero no era de consideración, pero si vemos una actividad mayor del coloso, por ello es que comenzamos a recibir reportes de parte de vecinos que escucharon el estruendo del volcán y que en esta temporada decembrina es cuando precisamente el volcán tiene mayor actividad, pero no hay afectaciones hasta el momento para nuestro municipio”



El funcionario mencionó que aunque el volcán emitió una explosión de ceniza ésta no afectaría al municipio ya que el viento le dio una dirección hacia la zona de los municipio de Huejotzingo y Puebla, pero en caso de que si hubiera caída de ceniza en algunas poblaciones es importante tomar las recomendaciones habituales como el uso del cubrebocas, barrer la ceniza en patios y techos, no realizar actividades al aire libre, también no mojar la ceniza y mantener cerrados tanto almacenamientos de agua como de puertas y ventanas.