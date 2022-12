Acusan a edil de Tepeojuma de no pagar el aguinaldo a los empleados del Ayuntamiento

Los afectados aseguran que el alcalde Daniel Domínguez les dice que no tiene dinero para pagarles esta prestación de ley y que menciona que cuando lo tenga solo les pagará lo de una semana de trabajo

Trabajadores del Ayuntamiento de Tepeojuma denunciaron la falta de pago de su aguinaldo por parte del alcalde Daniel Domínguez Alarcón, quien, según los denunciantes, argumenta que no cuenta con los recursos suficientes, lo que ha despertado inconformidad entre el personal.

A través de una denuncia anónima por parte de un grupo de trabajadores del Ayuntamiento de Tepeojuma, indicaron que existe incertidumbre y molestia entre la plantilla de funcionarios municipales ya que tras un año laborando, les han indicado que por órdenes del alcalde Daniel Domínguez no les pagarán el aguinaldo y que quizá únicamente les otorgue un bono equivalente a una semana de trabajo.

Ya en otras ocasiones el presidente ha sido evidenciado por tener problemas incluso con el Cabildo, y en meses pasados, durante su informe de labores fue denunciado por la regidora Ximena Caballero, de grupos vulnerables, de sembrarle miedo, temer por su vida, y de un trato de misoginia.

Ahora son diversos trabajadores los que han manifestado su descontento ya que tienen conocimiento de que les corresponde una quincena y no una semana, como quieren entregarles, además, de que consideraron molesto el que les digan que les quieren “regalar” una semana cuando no es un regalo si no que se trata de un recurso que por ley les corresponde.



“No es que nos lo quiera regalar, ya lo trabajamos, este dinero es lo que nos quieren dar y ya nos informaron para el día de mañana miércoles, y nos quieren dar a algunos mil pesos, a todos es lo que ya nos han informado, por eso es que estamos inconformes”, reveló la fuente, quien teme por alguna represalia.



En este mismo sentido, otros alcaldes han intentado hacer algo similar y lo que ocurre es que muchos trabajadores se van a paro laboral hasta que les entreguen la quincena de aguinaldo que les corresponde.

Los afectados informaron que existen varias anomalías al interior de la presidencia, pero se han quedado callados por temor a ser despedidos, y aseguran que si no les pagan el recurso completo revelaran lo que saben con los medios de comunicación.