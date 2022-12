Aguinaldo 2022: ¿Cuándo es la fecha límite para el pago y cómo calcularlo?

el pago del aguinaldo no se te podrá dar en especie, ni con vales o mercancía, ya que tiene que ser con dinero.

El aguinaldo debe ser otorgado a las y los trabajadores antes del 20 de diciembre y este debe ser equivalente a quince días de salario, por lo menos, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

El pago del aguinaldo no se te podrá dar en especie, ni con vales o mercancía, ya que tiene que ser con dinero, de acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

Es importante que tengas en cuenta que todas las personas que trabajaron tienen derecho a recibirlo, ya sean de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales e incluso por honorarios si laboraron para un solo patrón y cumplieron una jornada de 8 horas.

Si trabajaste menos de un año puedes cobrarlo

También debes tener en cuenta que si no has trabajado un año completo podrás cobrar el aguinaldo; no obstante, este se te deberá pagar de forma proporcional al tiempo que hayas laborado. Puedes calcularlo de la siguiente manera:



Divide la cantidad de dinero que recibías mensualmente entre 30. Tomando en cuenta un ejemplo: 9,000/30= 300 (tu salario diario)



Esta cantidad la deberás multiplicar por 15, que son los días de aguinaldo que deben darte: 300 x 15= 4,500



Posteriormente, deberás dividir los 4 mil 500 entre 365, con lo cual sabrás cuál es la cantidad de aguinaldo que corresponde por día: 4,500/365= 12.328



Una vez que obtienes esta cantidad, deberás multiplicarla por los días trabajados, por ejemplo, si laboraste 200 días, entonces tendrás que hacerlo de la siguiente forma: 12.328 x 200= 2,465.75.



De esta manera, la cantidad de aguinaldo que podrías recibir, en caso de que hayas trabajado 200 días con un salario mensual de 9 mil pesos, será de 2 mil 465 pesos con 75 centavos.