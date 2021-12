No voy a negociar con grupos delictivos y no les voy a entregar Zacatlán: Pepe Márquez (VIDEO)

El alcalde de Zacatlán, José Luis Márquez Martínez, aseguró que no negociará con las bandas delincuenciales que operan en la demarcación y pretenden conseguir el permiso para operar libremente en la zona, además, atribuye la ola de ejecuciones a estas organizaciones criminales que buscan presionar a como dé lugar al Ayuntamiento.

En entrevista, durante la emisión de Los Súper Troles Tóxicos del martes por la noche, Márquez Martínez aseguró que las cinco ejecuciones registradas en Zacatlán desde su toma de protesta como presidente municipal, del pasado 15 de octubre a la fecha, son obra de las bandas delincuenciales que operan en esta demarcación de la Sierra Norte poblana.

En ese sentido, José Luis Márquez indicó que estos asesinatos sangrientos tienen como objetivo presionar a la autoridad a su cargo, para permitirles operar libremente en el municipio e, incluso, que lo han buscado para negociar.

“En todas las administraciones cuando inician, siempre hay presión de los grupos criminales y aquí es un tema de presión, porque me han solicitado sentarse con un servidor y no lo voy a permitir, no nos vamos a sentar con los grupos criminales y no vamos a vender la plaza y tampoco vamos a dar posiciones, ni de territorio, ni en la Secretaría de Seguridad Pública”, dijo José Luis Márquez en Los Súper Troles Tóxicos.