Locatarios de Tehuacán exigen a Tepole quitar a los ambulantes del Centro

Locatarios del centro de Tehuacán, colocaron pancartas en las calles para exigir al gobierno municipal, la salida de los comerciantes ambulantes, ya que las calles lucen abarrotadas de vendedores, aunado a ello dejan las calles sucias.

Fueron comerciantes establecidos de la calle primera de Agustín A. Cacho, perteneciente a la colonia Centro, quienes colocaron varios carteles en el exterior de los locales y maceteros, con diversas leyendas, esto con el objetivo de manifestarse de manera pacífica.

"Reglamento de la imagen urbana, no se podrán colocar ambulantes y demás objetos al frente de las fachadas a fin de conservar la buena imagen", "Centro Histórico sin ambulantes", "No queremos ambulantes", " Señor presidente queremos calles limpias", "Es centro histórico, no mercado entiendan", se lee en algunas de las pancartas colocadas.