Convocatoria para construir planta tratadora de Tehuacán se emitirá hasta 2023: Pedro Tepole

En una muestra más de su incapacidad para resolver la problemática de la basura, el edil de Tehuacán Pedro Tepole Hernández indicó que será hasta el siguiente año cuando se emita la convocatoria para elegir a la empresa que se encargará de construir la nueva planta tratadora de desechos; con esto han transcurrido 14 meses de su administración sin que el alcalde haya podido poner fin a este problema.

Desde hace varios meses el problema de la basura se ha ido complicando en Tehuacán y ante ello las autoridades locales anunciaron la construcción de una planta tratadora de residuos sólidos urbanos, pero hasta el momento este proyecto no se ha empezado y mucho menos han elegido a la empresa encargada del proyecto.

Al respecto Pedro Tepole Hernández, presidente municipal de Tehuacán, externó que en esta semana sostuvo una reunión con el gobernador sustituto, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para dialogar sobre los proyectos para el municipio, así mismo atender el tema de la basura en esa demarcación.

Indicó que el proceso de selección se ha retrasado derivado del análisis para no incurrir en anomalías, por lo que en caso de no emitir en estos últimos días del 2022 la convocatoria para las empresas interesadas en construir la planta tratadora, se realizará hasta el próximo año.

"Yo creo que él está en la mejor disposición de ayudarnos, no se ha dejado de trabajar, estamos a punto de completar los requisitos que se van cambiando y que quede legalmente para no tener problema (...) Estamos a punto de lanzar la convocatoria, esperemos que nos dé tiempo entre está y la otra semana, si no durante los primeros días del próximo año", explicó.