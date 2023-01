Empresa ganadora de licitación solo se encargará de la disposición final de la basura de Tehuacán

Debido al litigio que existe por parte de las empresas Tersa del Golfo y Olympia en contra del Ooselite, el Ayuntamiento de Tehuacán busca concesionar únicamente la disposición final de los residuos sólidos de la demarcación, por lo que la empresa que resulte ganadora deberá hacerse responsable de adquirir y adecuar un predio para colocar la basura, generando así un segundo relleno sanitario sin antes haber saneado el basurero de Santa María Coapan, ni el patio de maniobras.

Fue la mañana del pasado martes cuando el Cabildo aprobó el proyecto para concesionar por siete años la disposición final de los residuos sólidos de la demarcación a través de un proceso de licitación pública nacional, propuesta que fue enviada al Congreso del Estado.

Ante esto, la regidora de Ecología y Medio Ambiente, Lourdes Menéndez Leal explicó que, la empresa que resulte ganadora de la licitación se hará cargo únicamente de la disposición final de los residuos sólidos urbanos de Tehuacán; mientras que el Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (Ooselite) continuará haciéndose cargo de la recolección de los desechos para que éstos ya no sean llevados al relleno sanitario de Ciudad Serdán.

Precisó que, actualmente el municipio y Ooselite pagan costos muy altos por el traslado y disposición final de la basura, por lo que se determinó concesionar la basura por 7 años, para reducir el gasto.



"La disposición de residuos, el destino final, la recolección seguirá siendo por el Ooselite, ya que el problema de la basura que tenemos no es que no hagan su trabajo, sino que por la distancia de traslado acorta el sistema de servicio, por eso queremos que la empresa que gane, tenga el predio cercano en el municipio y aquí se tenga el destino final de la basura", refirió Lourdes Méndez Leal.



Aclaró que el Organismo no puede dejar de realizar las labores de recolección de basura, derivado que actualmente enfrenta problemas legales con la empresa Tersa del Golfo y Olimpia, mientras no se solucione ambos temas, no podrán ceder la recolección a otra empresa.

Cabe mencionar que actualmente el municipio enfrenta demandas millonarias con dichas empresas, a pesar de ello nuevamente buscan concesionar la basura en Tehuacán sin resolver los problemas actuales.

Asimismo, esperan que a la misma empresa que se le ceda la concesión de la basura, sea la encargada de construir la planta tratadora de residuos sólidos urbanos, para ello debe tener los permisos necesarios ante las dependencias correspondientes y el predio a ocupar, pero de ese tema se encargará el área de licitaciones.

Explicó que el municipio no realizará ningún pago a la empresa que resulte ganadora, puesto que por ello se le dará la concesión, misma que anteriormente se había contemplado de 15 años, pero se disminuyó el tiempo para que la empresa pueda sanear el lugar que ocupará cada siete años y así evitar un mayor daño ecológico.

Menéndez Leal externó que esperan una respuesta favorable por parte del congreso estatal, ya que para el municipio de Tehuacán es muy caro seguir trasladando la basura a Ciudad Serdán, a esto se le suma que los ciudadanos no pagan por no tener un servicio eficiente.

Finalmente dijo que esperan avanzar en el proceso de saneamiento del relleno sanitario de Santa María Coapan y la limpieza del patio de maniobras de San Marcos Necoxtla.