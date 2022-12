Acusan malos tratos y dilación en los procesos por parte del personal de Casa de Justicia de Tehuacán

Las autoridades del Ayuntamiento de Tehuacán acusaron al personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) en esta demarcación de hacer lentas las investigaciones y desalentar a la ciudadanía a realizar sus denuncias con el pretexto de que si no tienen la información completa no les permiten demandar formalmente provocando que de diez delitos, siete no sean denunciados por esta situación.

En diversas ocasiones han surgido quejas y críticas por la pésima atención del personal que labora en la Casa de Justicia de Tehuacán, de quienes aseguran atienden de manera déspota, no brindan la información requerida ni orientación, aunado a su nulo interés por darle seguimiento a los casos de investigación, lo que desencadena en la falta de interés en denunciar por parte de los ciudadanos

Al respecto, el regidor de Gobernación, Armando Ramirez San Juan reconoció que existe lentitud y dilación en los procesos, aunado a ello las víctimas de algún delito no denuncian por la mala atención de los trabajadores en la Fiscalía General del Estado en Tehuacán.



"Aparte de la lentitud, muchas veces el personal desalienta a las personas que van, diciendo que si no tienen la información completa será muy tardado, por ello muchas personas optan por irse y no presentar la denuncia, eso complica todo el proceso pues los denunciantes siguen delinquiendo", expresó el funcionario municipal.



Detalló que la falta de denuncia es un tema muy preocupante, pues de cada diez víctimas siete optan por desistir de la denuncia, esto a razón del trato que recibían en la Casa de Justicia de Tehuacán.

Comentó que la situación señalada orilló a sostener reuniones con las autoridades estatales, dónde lograron nombrar un comité para tener vínculos entre el departamento jurídico del ayuntamiento de Tehuacán y personal del Ministerio Público, con el objetivo de evitar una situación similar, además lograr que las detenciones de presuntos delincuentes sea apegada a derecho y logren ponerse a disposición de la FGE.

La falta de denuncia perjudica directamente a los temas de Seguridad Pública en el municipio, pues los presuntos delincuentes no logran ser puestos a disposición, es decir salen de la cárcel y siguen delinquiendo, comentó.

Externó que desconocen el motivo por el cuál los trabajadores de la Casa de Justicia de Tehuacán desalentaban a los ciudadanos para poner la denuncia, aunque podría deberse a evitar una carga de trabajo, por lo que desde hace dos semanas se implementó el acompañamiento del municipio y ha funcionado.

Ramírez San Juan, añadió que la semana pasada se anunció la creación de la Ciudad Judicial en Tehuacán, aunque desconocen mayor información del proyecto, pues lo lleva el estado y esperan su inicio a partir del próximo año en caso de concretarse.

La Ciudad Judicial será un gran beneficio para el municipio de Tehuacán, pues se agilizarán los procesos, se atenderá la falta de personal, entre otros inconvenientes que se presentan actualmente en la Casa de Justicia, por ello esperan que se logre concretar lo más pronto posible, concluyó.