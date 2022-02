Un grupo de delincuentes se robó la malla perimetral del basurero de Tehuacán

A cuatro meses de que fuera clausurado el relleno sanitario de Tehuacán por pobladores de Santa María Coapan, ahora piden a las autoridades municipales reforzar la seguridad de la zona, pues en los últimos días un grupo de hombres se ha robado más de 200 metros de la malla perimetral que delimita este basurero, pues además de asegurar que ellos podrían robarse los contenedores de basura que se encuentran en el lugar, temen que cometan otros ilícitos que puedan afectar a la comunidad.

Desde el pasado 8 de octubre del 2021, pobladores de dicha comunidad clausuraron definitivamente el relleno sanitario de Tehuacán, por lo tanto, no permiten el acceso de ningún camión recolector del Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (Ooselite) u otra unidad, sin embargo, derivado del abandono, amantes de lo ajeno han sustraído materiales del lugar.

José Diego Olivares Vázquez, presidente del Comité de Bienes del Pueblo de Santa María Coapan, dio a conocer que han colocado varios montones de grava en el camino que conduce al relleno sanitario, ya que en semanas pasadas se percataron que amantes de lo ajeno se habían robado la malla ciclónica de la cerca, pero tomaron esa acción para evitar que fueran sacados varios contenedores viejos que se encuentran en la zona, los cuales están en juicio.

Refirió que eran alrededor de 200 metros de malla propiedad de la empresa antes señalada, con la cual delimitaban el relleno sanitario. Pero amantes de lo ajeno ingresaron para llevársela, por lo que ahora existe el riesgo que nuevamente ingresen y se lleven decenas de contenedores viejos; ante ello, colocaron montículos de grava, puesto que no pueden hacer más, además de que nadie se ha acercado para verificar.

“Una mañana llegamos y había rastros de un carro grande y nos dimos cuenta que se habían llevado la malla de la cerca, por eso pusimos grava en la entrada para que no ingrese ningún carro al relleno y no se lleven los contenedores pues éstos están en un juicio con la empresa Olimpia, nosotros no podemos intervenir, si estuvieran sin ningún problema, lo vendiéramos como fierro viejo, pero no se puede”, expresó.