Tepole se hace el loco ante un juez federal: argumenta que su Cabildo no aprobó el DAP (VIDEO)

El Ayuntamiento de Tehuacán mintió ante los tribunales pues en la contestación del informe por el juicio de amparo promovido por colectivos y organizaciones en contra del cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP), la administración a cargo de Pedro Tepole Hernández aseguró que el Cabildo no aprobó la recaudación de este impuesto.

Fue en rueda de prensa que, representantes de diversas organizaciones y colectivos que promovieron un juicio de amparo en contra del cobro del DAP en Tehuacán, acusaron que en total fueron más de 350 ciudadanos los que se sumaron para tramitar este recurso legal en contra de la intentona de Pedro Tepole de recabar dicho impuesto durante este año.

Fue el representante legal de estos colectivos y organizaciones, Juan Carlos Flores, quien aseguró que fueron un total de nueve amparos colectivos los que tramitaron en contra del cobro del DAP en Tehuacán, detallando que actualmente siete de estos recursos legales continúan su curso ante los tribunales.

Precisó que, hasta el momento, el Ayuntamiento de Tehuacán no ha comenzado a cobrar el DAP en los recibos de luz debido a que la administración municipal a cargo de Pedro Tepole no firmó un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para recabar este impuesto, por lo que hizo un llamado a los tehuacaneros a estar al tanto de si se comienza a aplicar en los recibos de luz en los próximos bimestres.

Acusó que hasta el momento el Departamento Jurídico del Ayuntamiento de Tehuacán ha respondido las requisiciones de la autoridad judicial en torno a este juicio de amparo de una manera tramposa y evasiva, pues aunque están obligados a rendir un informe previo y general, en el caso del previo se desentendieron de realizar la aprobación del cobro, pero en la general deberán explicar de manera clara.

“Lo que dijo el Ayuntamiento no es cierto, o sea es decir como si ellos no hubieran autorizado el cobro del DAP, no hubieran hecho nada acerca del DAP, entonces en el informe justificado tendrá que rendir una explicación, pero es algo tramposo, porque cuando tú niegas el acto reclamado entonces no demuestras que existe y te niegan el amparo, está mintiendo el Ayuntamiento”, expresó.