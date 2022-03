Pedro Tepole pone trabas para no pagar liquidaciones a extrabajadores sindicalizados del Ayuntamiento

Al menos 126 ex trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Tehuacán despedidos injustificadamente aseguran que tras varios meses de que perdieran su empleo, la autoridad municipal no les ha pagado sus liquidaciones, indicando que durante el actual gobierno de Pedro Tepole Hernández no ha existido avance alguno para que puedan recibir su dinero.

En rueda de prensa, un grupo de ex sindicalizados del Ayuntamiento de Tehuacán, en compañía de integrantes del Frente Estatal 4T, exigieron al gobierno municipal de Pedro Tepole resolver el tema de sus liquidaciones luego de que fueran despedidos injustificadamente en los últimos meses de la administración anterior a cargo del presidente municipal sustituto Artemio Caballero López.

Los afectados indicaron que pese a tener acercamientos con la actual administración municipal para resolver este conflicto laboral, hasta el momento el Ayuntamiento de Pedro Tepole se ha negado a resolver el conflicto, pues la única opción que les dan es que firmen su renuncia voluntaria como si nada hubiera ocurrido.

Ante esto advirtieron que, en caso de no tener una respuesta favorable en los siguientes días, comenzarán a realizar movilizaciones para hacerse escuchar por la autoridad municipal.



“Es necesario resolver el despido de los 126 trabajadores del Ayuntamiento que son sindicalizados, no les han dado una respuesta, han sido omisos, violado las leyes laborales y no han dado respuesta a ese asunto tan sensible”, comentó uno de los afectados.



Además, uno de los extrabajadores despedidos injustificadamente comentó que fue el 4 de noviembre de 2021 cuando fue separado de su cargo por la actual administración municipal de Pedro Tepole, asegurando que hasta el momento no le han pagado su última quincena, su aguinaldo y la prima vacacional.

Así mismo mencionó que en cuatro ocasiones ha dialogado con el alcalde Pedro Tepole Hernández, quien simplemente le ha señalado que para llegar a un acuerdo debe firmar su renuncia; sin embargo comento que a otros ex trabajadores les han dicho lo mismo y nunca le pagan: es decir, son engañados.