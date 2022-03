No hemos visto nada: aseguran funcionarios de Tepole ante campamento de indigentes en el centro de Tehuacán

Pese a que todos los tehuacaneros han visto las casas de lona y cartón en el Parque Juárez instaladas por un grupo de indigentes que se reúnen en este lugar para embriagarse a unos cuantos metros del Ayuntamiento, el director de Grupos Vulnerables, Julio Garza de la Luz, se desentendió del problema al asegurar que él no ha visto a estas personas por el lugar.

En días pasados en el Parque de Juárez, ubicado en el corazón de Tehuacan, se vio a un grupo de indigentes alcoholizándose y haciendo sus necesidades fisiológicas en este lugar a unos cuantos metros de la Presidencia Municipal, en donde incluso montaron un campamento atando lonas, zarapes y cartón en los árboles.

Pese a ello, el director de Grupos Vulnerables, Julio García de la Luz, dijo que desde el momento que se les reportó esta situación en pleno Parque Juárez acudieron a revisar, asegurando que no encontraron nada, ni una persona, ni una choza improvisada.

“En el tema que pasó apenas que se ve que hay como trapos, chocitas, hicimos un recorrido y no vimos nada, preguntamos y nos señalaron que no habían visto nada de eso, es muy probable que lleguen en la noche hagan su chocita y en la mañana lo lleguen a quitar, algo así estamos pensado porque nosotros no hemos encontrado nada”, manifestó el funcionario municipal a pesar de que durante las mañanas dichas personas han sido vistas ingiriendo bebidas alcohólicas en el lugar.