En medio de la opacidad Pedro Tepole instalará y concesionará la planta tratadora de basura en Tehuacán

En total opacidad el Ayuntamiento de Tehuacán pretende entregar a una empresa privada el contrato para instalar y operar hasta por 30 años una planta tratadora de residuos, a la cual además la administración de Pedro Tepole Hernández pretende entregarle por este periodo la recolección de los desechos sólidos de la demarcación.

En entrevista, el presidente municipal de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández, aseguró que el Ayuntamiento ya adquirió un predio de más de 17 hectáreas para la construcción de la planta tratadora de residuos sólidos, donde se le dará mantenimiento a los desechos y además se instalará una celda de emergencia para dejar de mandar los desechos al relleno sanitario del municipio de Ciudad Serdán.



“Ya se adquirido la propiedad y en su momento se dará a conocer, es el tema más complicado que hemos tenido, esperamos dar soluciones, no más de un mes está programado y se va empezar a construir”, dijo Tepole Hernández



Sin embargo, omitió dar a conocer el nombre de la empresa, así como el lugar donde se construirá la planta bajo la justificación de que debido a los diferentes conflictos que ha generado el tema de la basura en Tehuacán, buscan manejar de secrecía este proyecto, asegurando que una vez que esté lista la construcción, se darán a conocer los datos precisos.

Reconoció que el proyecto consta de tres procesos: primero se construirá una celda de emergencia, posteriormente la planta separadora y la de reciclaje, para evitar contaminar al medio ambiente, pero el municipio no invertirá dinero, simplemente se encargará de facilitar los permisos en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla, por lo tanto, será la empresa quien invierta el recurso.

Por lo anterior, se prevé concesionar la basura por 30 años y de esa forma la empresa logrará recuperar su inversión.



“La propuesta está entre 25 a 30 años para concesionar la basura, pero se tiene que pasar por el Congreso del Estado y el gobernador, quienes aprobarán”, refirió.



Derivado del problema legal que existe entre el Ayuntamiento y Olimpia, no pueden concesionar la recolección de basura con otra empresa, por lo tanto, aunque inicie operación la planta tratadora, el Organismo Operador de Limpia de Tehuacán (Ooselite), seguirá con la recolección y hasta que finalice el proceso legal que existe.

Externó que se prevé que la planta tratadora sea intermunicipal, pero se desconoce qué municipios estarán alojando sus desechos, aunque para Tehuacán representará un ahorro mensual de aproximadamente un millón 800 mil pesos, pues ya no llevarán la basura hasta Ciudad Serdán.

Cabe mencionar que hasta el momento el proceso de adquisición del terreno donde se instalará esta planta tratadora de desechos sólidos, así como la contratación de la empresa que se encargará de su construcción y operación por 30 años no han sido presentados ni aprobados por el Cabildo de Tehuacán.

Además, a pesar de anunciarse la nueva planta tratadora, el municipio no ha cumplido con el saneamiento del relleno sanitario de Santa María Coapan, al cual le colocaron sellos de clausura en junio de este año, pero hasta el momento no hay avances; además, desde el 06 de mayo permanece ardiendo y el municipio no ha logrado sofocar el fuego.