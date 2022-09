Por segunda ocasión pobladores de Santa María Coapan violan sellos de clausura del relleno sanitario

A pesar que por segunda ocasión la Smadsot y la Profepa colocaron sellos de clausura en el relleno sanitario de Tehuacán, pobladores de Santa María Coapan decidieron violarlos nuevamente e ingresar a depositar su basura, argumentando que están dispuestos a afrontar las consecuencias; por su parte el director del Ooselite, Joel Paz refirió que el organismo no puede otorgar el servicio de recolección a esa comunidad derivado de que no están empadronados, además no han recibido una solicitud formal de las autoridades subalternas.

Desde el pasado 10 de junio del 2022, personal de la Secretaria de Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot) colocó sellos de clausura al relleno sanitario de Tehuacán, para evitar su uso, ya que este se encuentra a su máxima capacidad; a pesar de ello el 14 de septiembre pobladores de Santa María Coapan violaron los sellos de clausura e ingresaron por la fuerza con toneladas de basura de su comunidad.

Por lo anterior, durante el lunes 26 de septiembre personal de la Smadsot y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), nuevamente colocaron sellos de clausura en la entrada al basurero, los cuales, tras una reunión entre pobladores de Coapan, determinaron violar nuevamente dichos sellos e incluso argumentaron estar dispuestos a afrontar las consecuencias.

Excusaron que el ayuntamiento de Tehuacán no les otorga el servicio de recolección, por lo que en sus hogares se encuentran grandes cantidades de basura, las cuales podrían desencadenar en un problema de salud, hecho que no quieren y prefieren seguir tirando su basura en el relleno sanitario clausurado.

Al respecto, el director del Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (Ooselite), Joel Paz Ornelas, indicó que ellos desconocen la reapertura del relleno sanitario, puesto que no tienen acceso al lugar desde la administración pasada, además es un tema que no compete al organismo.

A pesar de lo anterior, siguen trabajando en la remediación del basurero, esto en coordinación con la Smadsot y Profepa, para dar a conocer el proyecto de cierre e iniciar con los trabajos.

Reconoció que el Ooselite no se puede hacer cargo de la recolección de basura en Santa María Coapan, ya que desde la creación del basurero municipal, ellos determinaron recolectar sus propios desechos, por lo que nunca se ha realizado un censo en la población, trazo de rutas y establecer una cuota de pago a los ciudadanos, simplemente las autoridades se han acercado a comentar el caso de palabra.



“No ha habido una solicitud, si se quieren incorporar se deben desarrollar las rutas, el costo y todos los ciudadanos estén en la disposición de pagar (…) sólo se ha platicado, pero no hay nada formal”, concluyó.



Cabe mencionar que el municipio de Tehuacán vive un gran problema con el tema de la basura, pues en diversas ocasiones se notan montones de basura en las calles, el servicio es deficiente y las autoridades sólo argumentan que tardan mucho en depositar los desechos en Ciudad Serdán.