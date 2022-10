Regidor de Gobernación reconoce aumento en el número de robos a cuentahabiente en Tehuacán

El regidor de Gobernación, Armando Ramírez San Juan le jugó a las contras a Pedro Tepole Hernández, ya que mientras el edil asegura que “todo va bien” en Tehuacán, el integrante del Cabildo reconoció un incremento en el robo a cuentahabientes, registrando hasta cuatro hechos delictivos de este tipo por mes.

En los últimos días se ha visto un aumento en los robos de vehículo en el municipio de Tehuacán, hecho que genera preocupación e incluso se considera que se hurtan una unidad por día; sumado a ello, están los asaltos violentos a cuentahabientes.

De acuerdo a lo declarado por el regidor de Gobernación, Armando Ramírez San Juan, reconoció que sí han aumentado los asaltos con violencia, principalmente a cuentahabiente, como lo ocurrido el pasado lunes 3 de octubre, cuando sujetos armados despojaron de 400 mil pesos a una mujer e incluso dispararon en contra de la unidad donde viajaba; “Yo le calculo que sean tal vez unos cuatro asaltos violentos que han transcurrido al mes”.

Asimismo, aseguró que de acuerdo a información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE), actualmente están investigando dos casos de personas de los bancos, ya que ciudadanos se quejaban que después de realizar un retiro de dinero eran asaltados cuadras más adelante.



“Nosotros tenemos información que nos ha solicitado Fiscalía (…) tenemos entendido que ya han citado a dos personas para declarar, pero no tenemos más información al respecto, pero si se está llevando a cabo la investigación”, expresó.



Refirió que el área de Seguridad Pública ofrece acompañamiento a las personas que retiran grandes cantidades de dinero, pero la ciudadanía no aprovecha este beneficio y quizá lo haga por desconfianza a los elementos, aunque al momento de solicitar ese servicio no informan a toda la corporación para evitar filtrar datos, simplemente a quienes darán el acompañamiento; sin embargo, no hay solicitudes, a excepción de algunos empresarios cuando es fin de año.

Otro de los delitos que se disparó en esa demarcación es el robo de vehículos, los cuales se registraban alrededor de 17 al mes, pero repuntó nuevamente, hecho que consideró como normal; sin embargo, reforzarán acciones para poder contrarrestar la delincuencia y evitar que se siga disparando.

Pese a lo anterior, Ramírez San Juan, aseguró que los robos a transeúnte, mercados, casa-habitación, negocios han disminuido en los últimos días y esperan mantener la incidencia a la baja.

Cabe mencionar que recientemente, Pedro Tepole Hernández, dijo que en Tehuacán todo va bien, catalogando como problemas entre particulares los hechos delictivos, ejecuciones; desafortunadamente la cifra dice todo lo contrario.