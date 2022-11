Pedro Tepole justifica compra de patrullas a empresa ferretera: cumple con todos los requisitos

El alcalde de Tehuacán, Pedro Tepole justificó la compra de 45 unidades para la Policía Municipal por más de 24 millones de pesos a una empresa dedicada a la comercialización de equipo de seguridad y artículos ferreteros, asegurando que esta cuenta con varios giros comerciales y dijo que ante el retraso en la entrega de 12 patrullas el Ayuntamiento a su cargo otorgará una prórroga a la Comercializadora Saysaleo ya que dichos vehículos tenían que estar entregados desde el pasado 30 de octubre.

Pese a que en la página web de la Comercializadora Saysaleo, asegura que se dedica a la venta de equipo de protección, materiales para la construcción y herramientas, Pedro Tepole aseguró que dicha empresa cumplió con los lineamientos y ganó la licitación para proveer de las unidades.

De acuerdo con el contrato 104-DAJ-CTL-2022 firmado por el Ayuntamiento de Tehuacán con la Comercializadora Saysaleo, ésta cuenta dentro de sus actividades económicas “la fabricación de equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotores”.

"Que el que lo menciona que me lo diga, si tienen una prueba que lo diga, mencionar es muy fácil pero las cosas verdaderas están ordenadas y no hay ningún problema y lo más importante que el contrato se paga por entrega. La empresa tiene todos los giros, sino no podría entrar en la licitación y las bases de licitación se observa todo", refirió Pedro Tepole.