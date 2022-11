Pedro Tepole dará aumento del 3 % a sindicalizados del Ayuntamiento de Tehuacán

El presidente municipal de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández rechazó la propuesta de aumento salarial para 2023 del 15 por ciento solicitada por los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento a su cargo, indicando que debido a las situaciones financieras en las que se encuentra el municipio únicamente pueden ofrecer un 3 por ciento, menos de la mitad del índice inflacionario actual.

Fue en días pasados cuando Verónica Jiménez García, representante del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán Puebla (Stshatp), manifestó que para el 2023 ellos pedirán un aumento salarial del 15 por ciento, ya que en este año sólo lograron obtener un aumento del 1 por ciento, a pesar de haber solicitado el 7 por ciento, monto que no lograron, pero entendieron la situación del municipio, ahora piden la comprensión de la comuna.

Al respecto el presidente municipal de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández manifestó que apenas están en diálogos con el sindicato para poder llegar a un acuerdo con respecto al aumento salarial para el año 2023, pero el ayuntamiento sigue sin tener suficiente recurso para ofrecer un aumento salarial alto.

A pesar de ello, dentro de la propuesta del presupuesto 2023 que recientemente se envió al Congreso del Estado para su análisis, simplemente se contempló un aumento salarial como máximo del 3 por ciento, pero esta cifra podría ser menor y no el 15 por ciento que pide el sindicato.

“Eso ni soñando, necesitamos tener el primer diálogo formal, que puede ser esta o la próxima semana, estaremos dialogando y no ha habido una gran recuperación económica, solicitamos a todos los tehuacaneros que se pongan al corriente con sus derechos como el agua, basura, predial, etc., estamos bajos (…) [en el presupuesto 2023] se contempló no más del 3 por ciento, pero tenemos que ver cómo manejar esto porque en realidad no está tan fácil”, precisó Pedro Tepole.