Tepole tira 6 millones a la basura: cámaras de seguridad siguen sin funcionar en Tehuacán

Los habitantes del municipio de Tehuacán se encuentran en completa indefensión y a expensas de la delincuencia, ya que a más de un año de que fueran instaladas 280 cámaras de vigilancia adquiridas en la administración de Artemio Caballero, el gobierno de Pedro Tepole ha sido incapaz de ponerlas a funcionar y ahora aseguran que será hasta 2023 cuando comiencen a operar, tirando así más de 6 millones de pesos a la basura.

Desde el mes de mayo, las autoridades municipales de Tehuacán anunciaron que uno de los proyectos que se tenía era lograr vincular al C5 las cámaras de los comercios establecidos, con el objetivo de contrarrestar los robos que se presentan constantemente, aunque los equipos deberían de cumplir con ciertas características para lograr la conexión.

A pesar de ello, varios empresarios y comerciantes consideraron como buena la opción, ya que así se sentirían más protegidos y lograrían identificar a los asaltantes; sin embargo, hasta el momento el proyecto no se ha realizado derivado de la falta de equipos y podría ser en el 2023 cuando logren concretarlo.



“Es un programa que además es muy importante que se lleve a cabo, está ahorita suspendido porque aún no tenemos la plataforma completa para poder subir las imágenes, estamos batallando mucho en esa situación técnica, entonces no hemos podido concretar. (…) Yo espero que el próximo año esté listo, estamos trabajando ya para que pueda completarse, no es cuestión de nosotros, sino técnica”, dijo el regidor de Gobernación, Armando Ramírez San Juan.



Refirió que el motivo por el cual no han podido implementar el proyecto es ante la falta de equipo para lograr monitorear las cámaras de vigilancia totalmente en vivo e incluso por esa misma razón los equipos del municipio están en la misma condición y aunque los dispositivos están instalados, estos no pueden ser monitoreados en tiempo real al momento de presentarse alguna emergencia, es decir para sacar información, deben ingresar a cada cámara para ver los videos.

Cabe mencionar que desde julio del 2021 el gobierno de Andrés Artemio Caballero López, pagó seis millones 200 mil pesos a la empresa MARPA comercializadora de equipos y tecnología S.A de C.V., para la instalación de 280 cámaras de vigilancia, mismas que deberían ser entregadas en octubre del mismo año, pero la empresa incumplió con la entrega, por lo que la administración actual obligó a terminar el trabajo.

Ramírez San Juan externó que en el contrato no especificaba la sincronización de las cámaras, por lo tanto, estas no pueden ser monitoreadas, motivo por el cual destinaron 600 mil pesos más para adquirir equipo para esa acción, aunque hasta el momento no se ha entregado, a pesar de estar pagado, pero esperan que sea antes del próximo año, ya que el recurso utilizado es de Fortamun.

Cabe mencionar que actualmente los ciudadanos están expuestos a cualquier hecho delictivo, pues el municipio no tiene el control de los equipos de vigilancia y en caso de no lograr darles un uso a los equipos, el dinero destinado fue en vano y tirado a la basura.