Ooselite culpa a los tehuacaneros por deficiencias en la recolección de basura

A un año de la llegada de la administración actual, el director del OOSELITE, Joel Paz continúa culpando a la ciudadanía por las deficiencias en la recolección de la basura argumentando que los tehuacaneros no pagan, provocando una insuficiencia económica en este organismo.

Fue en días pasados, cuando el edil Pedro Tepole Hernández externó que ya habían contratado dos camiones compactadores de basura más; sin embargo, el titular de Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (Ooselite) refirió que no se ha concretado esa acción, pues apenas están en búsqueda, además la situación financiera del organismo es complicada.

Asimismo, Joel Paz Ornelas reconoció que se tiene una deficiencia en el servicio de recolección en el municipio, hecho que viene desde hace varios años, y según argumentó que también deriva de la falta de pago por parte de la ciudadanía, por lo tanto, no pueden mejorar; incluso, fue la causa que desencadenó el actual conflicto con las empresas Olimpia y Tersa del Golfo.

"Olimpia se fue porque no le pagaron, Tersa se fue porque no le pagaron, actualmente tenemos problemas porque la gente no paga, no cubre su servicio y me da tristeza por quienes van al corriente (...) La gente que más exige no paga", explicó.