Falta de limpieza en patio de maniobras del Ooselite ya generó contaminación en mantos acuíferos de Tehuacán y Chilac

Pese a que en septiembre de este año la Profepa clausuró este predio en el que las autoridades municipales almacenan toneladas de basura, hasta el momento no ha comenzado el saneamiento del lugar

Un año bastó para que la negligencia e ineptitud de Pedro Tepole Hernández para resolver el problema de la basura comenzara afectar a la gente de Tehuacán y del municipio vecino de Chilac, ya que el patio de maniobras del Ooselite ya contaminó varios pozos de la zona y los pobladores acusan que su agua ya no es óptima para el consumo humano, ni para el riego.

Desde noviembre del 2021, autoridades municipales de Tehuacán comenzaron a utilizar un predio como patio de maniobras en San Marcos Necoxtla, junta auxiliar de Tehuacán, lugar en donde almacenaron grandes cantidades de basura, las cuales se suponía que trasladarían rápidamente al relleno sanitario de Ciudad Serdán.

Sin embargo, no fue así, ya que comenzaron a acumular toneladas de desechos sólidos urbanos de Tehuacán, situación que orilló a los pobladores de esa zona a movilizarse para lograr que, en septiembre del 2022, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) colocará sellos de clausura en el predio.

Desde ese momento, el gobierno de Pedro Tepole Hernández, aseguró que iniciarían a limpiar el lugar, pero han pasado los meses sin que se noten avances en el retiro de la basura, ni mucho menos se ve gente trabajando en el lugar, al respecto las autoridades locales señalaron que tienen hasta marzo del 2023 para entregar limpio el predio e iniciar con los trabajos de saneamiento.

Desafortunadamente, habitantes de San Marcos Necoxtla, manifestaron que en la zona donde está el patio de maniobras, hay alrededor de seis galerías filtrantes de agua que se usan para el consumo de la población y riego de los campos de siembra.

A decir de integrantes del Comité de Vigilancia para la remediación del patio de maniobras, actualmente están llevando a cabo un estudio del agua para verificar el grado de contaminación que existe, pero les han dicho que no es apto para el consumo directo o riego de plantas, desafortunadamente el gobierno de Tehuacán no tiene el interés de limpiar el lugar, pues les queda 3 meses para hacerlo y no se ve a nadie trabajando, mientras tanto los líquidos de la basura siguen filtrándose en la tierra y mantos acuíferos.



"Todos los líquidos que escurren ya se filtraron a la tierra y ahora todos nuestros canales y galerías de agua están contaminadas, y eso nos preocupa (...) la poca agua que tenemos la están contaminando, no se vale que no nos respondan y que nos hayan engañado al asegurar que van a sacar la basura", manifestó Rocío Contreras, habitante de San Marcos y afectada por la contaminación.



Refirió que el tema es preocupante, puesto que de esa agua consume la población, además comparten con Santa Cruz Acapa, San Gabriel Chilac, San Francisco Altepexi, quienes también resultaron afectados por la contaminación del líquido vital, por ese motivo esperan los resultados de las pruebas aplicadas al agua.

Los pobladores esperan que las autoridades municipales hagan algo referente al hecho, ya que de lo contrario estarían tomando otras medidas de presión.