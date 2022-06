Lis Vega cierra su OnlyFans: se pasaron de la raya con las peticiones

Lis Vega, es una de las figuras del espectáculo que más jugó le ha sacado a la plataforma de contenido erótico OnlyFans, sin embargo, dejó de hacer contenido para la plataforma y ahora está enfocada en sus proyectos de baile, no sin antes dejar un par de "regalitoss" a sus fans.

Lis Vega de 44 años de edad, es de origen cubano, y abrió su cuenta de Only Fans hace años, sin embargo, optó por cerrarla porque ya no se sentía cómoda con las peticiones de sus suscriptores.

La famosa señaló que el problema se debió a que distintos usuarios que le pedían contenido que ya raya en material pornográfico, la actriz decidió dar de baja su perfil y enfocarse en sus propios proyectos tanto en el baile, como en la actuación y en su faceta de empresaria.



“Sí, cerré mi cuenta de OnlyFans, porque ya se habían pasado de la raya con peticiones que solo podían hacer actrices porn#”$%”, comentó en entrevista.



Incluso la cubana dijo que se creó un personaje ficticio para poder subir su material y no sentirse incómoda, pero con el paso del tiempo sus propios suscriptores pedían más y los dividendos fueron yendo a la baja, entonces ya no le pareció redituable y decidió dar un paso de lado, no sin antes ofrecer un par de “regalos” generosos para sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

Vega ha destacado como modelo para Playboy, como atleta en el Exatlón en su primera temporada, en la casa de Big Brother, como protagonista de Aventurera a lado de Carmen Salinas y en decenas de proyectos tanto en cine, teatro como en televisión y recientemente como productora de sus propios proyectos.