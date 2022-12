“Pensé que quería hacerme algo”: Celia Lora habla tras despreciar a fan (VIDEO)

Celia Lora aclaró la polémica que surgió tras hacerse viral el video en TikTok de como un fan se le acercó para ofrecerle un pan, pero ella lo despreció.

El video fue captado durante el Hell & Heaven en Toluca, cuando el hombre se acercó a ella con la intención de ofrecerle un pan, pero la actitud de la modelo de OnlyFans fue catalogada como grosera tras rechazar el ofrecimiento.

La publicación generó muchas críticas contra Celia Lora, por lo que decidió aclarar durante una entrevista todos los rumores sobre el momento incómodo que vivió.

Además, Celia se mostró molesta con el hombre que se acercó a ella pues asegura que la hizo sentir incómoda y la grabó sin su consentimiento.

Celia Lora señaló que tiene desconfianza en consumir alimentos o bebidas que le ofrecen desconocidos en los eventos públicos.

“Mucha gente se enoja, me ha pasado en antros que me envían pomos o tragos, no menos, en el país con más feminicidios, no es grosería, es que no gracias, no se hace, no mam*s”