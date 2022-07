Mujer de 41 años gastó una millonada para convertirse en una Barbie humana (VIDEO)

Una guapa mujer de 41 años de Los Ángeles, California, identificada como Marcela Iglesias, señaló que convertirse en Barbie humana fue idea de su esposo.

De acuerdo con Iglesias, la modelo abrió su cuenta de Onlyfans, en donde habla con jóvenes en la plataforma.

“Fue mi esposo quien me sugirió que obtuviera una cuenta de OnlyFans”, contó la modelo a medios locales. “Dijo que debería hacerlo para que mis fanáticos pudieran comunicarse conmigo e invertir algo de dinero si querían mi consejo.

“Al principio, estaba un poco escéptica, pero ahora me encanta la atención”, dijo. “Como me veo muy joven, la gente no puede creer que tenga más de 35 años", comentó Iglesias.

"A medida que envejezco, me doy cuenta de que la vida se trata de felicidad y de cumplir deseos, así que en este momento estoy viviendo mis propias fantasías”, dijo.