Por falta de servicios y mala ubicación, algunos parques industriales están vacíos: Canacintra

Falta de servicios básicos y en algunos casos la ubicación geográfica son las principales causas por las que algunos parques industriales de la entidad permanecen vacíos, señaló el presidente de Canacintra, Luis Espinosa; sin embargo mencionó que al tener ya un uso de suelo industrial se pueden convertir en un atractivo para generar más inversiones en Puebla.

En rueda de prensa, el titular de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en la entidad mencionó que ya tuvo reuniones con la Secretaría de Economía para regularizar estos predios, pues son un polo de oportunidad para el crecimiento del sector, sólo tienen que llegar a un acuerdo para ver en qué porcentaje apoya el gobierno y cuánto destinan los empresarios.

El empresario señaló que en la zona metropolitana hay dos predios que no cuentan con servicios básicos y detalló las carencias con las que cuentan son la falta de drenaje, tampoco se encuentran divididos por una barda o algo que delimite el terreno y en algunos casos ni siquiera cuentan con las vialidades de acceso a los mismos.

Además, en el caso del Parque Industrial de Tehuacán mencionó un problema con el terreno y su ubicación, pues desde hace más de tres décadas hay una disputa legal por los predios y esta situación aleja a los posibles inversionistas, ya que no tienen la certeza de invertir en un terreno que no será suyo.

“Puntualmente hay parques que no tienen los servicios completos, se encuentran sin drenaje, no están bardeados, no tienen calles. Si se refiere al parque de Tehuacán se refiere a un tema en la regularización de predios, pero yo lo veo y lo he platicado con el subsecretario que esta es un área de oportunidad”, dijo.