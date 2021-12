¡Qué poca!  Viva Aerobús destroza silla de ruedas de un pasajero y se hace de la vista gorda  

Por varios días un pasajero de Viva Aerobús estuvo sin poder moverse luego de que la aerolínea le destrozará su silla de ruedas y no se hiciera responsable del daño.

¿Se imaginan que les rompan sus piernas y que la persona que lo hizo no tomara medidas adecuadas a la situación? Abro hilo de todo lo que pasó y el Update del caso y situación con @VivaAerobus @VivaTeEscucha ???

De acuerdo con SDP, el usuario Yayo Rocha fue quien dio a conocer la mala experiencia que tuvo en Viva Aerobús a principios de diciembre, a través de su cuenta de Twitter, publicó un hilo de su caso el cual ya se ha hecho viral.

“¿Se imaginan que les rompan sus piernas y que la persona que lo hizo no tomara medidas adecuadas a la situación?”, así comenzó Yayo Rocha su historia en Twitter.

Ante esto, Yayo Rocha acudió al Teletón 2021 en la que fue su primera salida a más de 10 minutos de distancia de su casa desde que sufrió un accidente.

Debido a su lesión, la silla de ruedas de Yayo Rocha no es normal, explicó que es de un alto, ancho, respaldo y cojín especial, y que Viva Aerobús la destrozó

“Tengo una lesión medular ubicada en C4 y C5 con una prótesis que me reemplaza la cervical cuatro, daño parcial en el nervio respiratorio, tres cirugías en una semana, un hoyo en mi cargante para poder respirar y, claro, el hecho de qué no me muevo”, explicó.