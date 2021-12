"Nunca fue mi intención lastimar a nadie": Adela Micha se disculpa con la familia de Silvia Pinal

Adela Micha, se disculpó por hablar sobre la salud de la primera actriz, Silvia Pinal, asegurando que nunca fue su intención lastimar a nadie con sus comentarios.

De acuerdo con El Universal, Adela Micha fuera captada hablando sobre la salud de Silvia Pinal, y asegurar que "ya se va a morir", la conductora ya habló sobre dichas palabras.

Momentos más tarde de su cometario Adela Micha ocupó su mismo programa para aclarar lo sucedido diciendo que nunca fue su intención hablar mal sobre la salud de la diva mexicana.

"Me estaban diciendo que durante el corte cuando me dijeron de la salud de Silvia Pinal, yo les dije, "preparen la entrevista" porque le había escrito a Alejandra Guzmán para decirle que si me tomaba una llamada y si comenté "no se vaya a morir", porque es mayor, le da COVID, tiene 91 años y con una falla cardiaca hace seis meses", comentó en su espacio informativo.