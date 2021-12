VIDEO: Suizo prueba por primera vez antojitos mexicanos y esta fue su reacción

Un joven suizo, quien compartió su reacción al probar por primera vez algunas comidas mexicanas, como tostadas de aguachile, cocadas, tacos de pastor y cerveza preparada con clamato

En el video compartido en TikTok por la usuaria @feritzeel_ y que ya suma casi 300 mil likes, podemos ver al joven probando primero la cerveza preparada con clamato, la cual no fue de su agrado, e incluso expresó que "es el sabor más raro del mundo".

Pero, al momento de probar tostadas de aguachile y cocadas se mostró más contento con el sabor; pero fue a la hora de probar tacos de pastor que el hombre quedó conquistado con la gastronomía mexicana, e incluso aprendió la forma correcta de comerlos inclinando la cabeza.

La gastronomía puede llegar a ser sumamente diferente de país a país, especialmente si hablamos de Europa vs México, por tal motivo no es de sorprenderse que a los europeos no les guste del todo nuestra comida o por otro lado, que queden enamorados de ella.

Con información de Milenio