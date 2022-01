Albañiles se promocionan con parodia de los “Avengers” y revientan Tiktok (VIDEO)

Una empresa de construcción decidió promocionarse parodiando a los superhéroes de la saga Avengers (Vengadores) de Marvel. El video fue compartido en Tiktok, y rápidamente se hizo tendencia.

A través de la plataforma de Tik Tok, la cuenta @covocarquitectos, de la arquitecta María José Covarruvias, compartió un video que es protagonizado por el personal con el que labora.

La cinta empieza con la épica melodía que caracteriza a las dos películas de estos personajes, en las cuales los trabajadores intentan emular a los icónicos Capitán América, Wolverine, Thor, Deadpool y Hawkeye, pero portando sus herramientas típicas del oficio de la construcción.

“¿A quién elegirías para cuidar tu obra?” dice la leyenda del video, donde Thor es parodiado con una bolsa vacía de cemento que funge como armadura, y una comba que simula ser el “Mjolnir” el martillo del dios del trueno.

La publicación se ha vuelto viral en Tiktok consiguiendo más de 2.9 millones de reproducciones, con likes que superan los 118 mil y comentarios por encima de los 2 mil 400, donde muchos usuarios, de forma coloquial, los han bautizado como “Loza Vengers” o “Los vengalbañiles”.

Sin embargo, algunos comentarios negativos aseguraron que por estar haciendo videos para las redes sociales es que no acaban las obras a tiempo, razón por la cual, en una publicación posterior, María José Covarruvias explicó que esas afirmaciones son falsas, pues estas no toman más de 5 minutos, lo que no afecta en lo absoluto el ritmo de trabajo.

