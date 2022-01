¿Dónde puedes ver las películas que suenan para el Oscar?

¿Te has preguntado cuáles son las películas que podrán recibir un Oscar este 2022? Los premios serán el 27 de marzo, pero debes verlas antes para estar de acuerdo o no con quien gane cada categoría.

Aquí está la lista de las siete posibles películas que estarán nominadas a recibir un Óscar y en cual plataforma verla.

Las 2 de Netflix

The Power Of The Dog (El poder del perro). Narra la historia de dos hermanos que son dueños de un rancho, sin embargo, las diferencias entre uno y otro traerá consigo problemas. La ‘nueva masculinidad’ se ve reflejada entre la reflexión y las discusiones que enfrentarán en toda la trama.

Noche de fuego (Prayers for the Stolen). Película basada en una novela, cuentan la vida de un pueblo ubicado en la montaña y qué sucede cuando una niña desaparece. Las escenas retratan la violencia que se vive en México, así como tomar la decisión de unirse al narcotráfico.

(Recomendación) Madres paralelas. Dos mujeres que están embarazadas se conocen en los pasillos de un hospital. Sin embargo, una mujer de mediana edad anhela la llegada del bebé a pesar que su esposo es casado, mientras que la otra chica, al ser adolescente, tiene miedo de lo que podrá pasar. Las cosas comienzan a cambiar cuando inicia una atracción sexual similar.

La de Amazon Prime

Being The Ricardos. Un filme que exhibe la vida privada de una pareja pública más importante de los años cincuenta, Ball y Arnaz, en el que eran conocidos por hacer reír a las personas a través de un show televisivo. Sin embargo, personas comienzan a señalar a Ball por simpatizar con la política, mientras que su esposo Arnaz le es infiel.

(Recomendación) CODA. Ruby es la única que puede oír en su familia. Cuando el negocio de pesca de la familia se ve amenazado, Ruby se encuentra dividida entre su amor por la música y su miedo a abandonar a sus padres.

Las 2 de HBO Max

Dune. Narra la historia de un joven brillante que debe viajar al planeta más peligroso para poder proteger el futuro de su familia y de su puebla. Mientras las fuerzas del mal inician una guerra por uno de los recursos más excepcionales del planeta, pero aquél que logre dominar sus miedos podrá sobrevivir.

King Richard (Rey Richard). Es una cinta de drama y biográfica, que cuenta la historia de Richard, un padre que impacta al mundo con la perseverancia y convicción de llevar el deporte del tenis, sacando a sus hijas de las calles y se vuelvan las mejores jugadores de esa disciplina.

(Recomendación) Matrix Resurrecciones. Thomas Anderson tiene una carrera exitosa dentro del mundo de los videojuegos en la ciudad de San Francisco, California. Sin embargo, presenta algunos problemas para distintguir entre lo que es real y lo que es una simple ilusión. Sin embargo, se volverá a presentar la oportunidad de seguir al conejo blanco. Así es como se concreta el regreso de Neo, pero ahora dentro de una Matrix que ha sufrido cambios radicales.

Las 2 del Cine

La cartelera de Cinepolis como de Cinemex traen tres filmes que debes de anotar en tu agenda para ir a ver en unos días, así como mañana. Estas pelis abordan drama, ficción y acción. Lo que sin duda, te mantendrá atento a las secuencias.

Spencer. Esta película retratará la vida de la princesa Diana, abordando desde la separación de Lady Di con el príncipe Carlos hasta el tener que fingir ante los medios que no le importaba que su esposo le fuera infiel con Camilla Parker. ¿Aceptará su posición o se revelará y por fin vivirá su vida tal y como desea?

Belfast. Narra la historia de un joven que está en la cúspide de la adolescencia, cuya vida está llena de amor, familia, travesuras infantiles y conflicto bélico. Él, junto con su familia y amigos, deberán enfrentar entre dejar que la guerra termine o dejar su lugar de origen para iniciar una nueva vida.

De esta película deberás esperar unos días más, su estreno será el 24 de febrero, pero al estar nominada, asegura ser un film que no te debes perder.

Así que ya sabes dónde poder apreciar estas películas. Recuerda que estas recomendaciones son las que debes ver antes de la premiación de los Oscar.