Jefe ahorra durante un año para llevarse a sus empleados de vacaciones a la playa

El dueño de una empresa en Paraguay, decidió ahorrar todo un año, para darles a sus trabajadores un descanso y llevarlos de vacaciones.

El jefe de la firma SF Maquinarias, Sebastián Sánchez tiene 34 años, se dedicada a la renta, venta y reparación de maquinaria de construcción en Paraguay.

Sánchez comenzó a ahorrar durante 12 meses para llevar a sus 15 empleados de vacaciones, en las que pudieron disfrutar no sólo de las maravillas de la playa, sino también de uno de los hoteles cinco estrellas ubicado en Encarnación, y sin que tuvieran que gastar.

La historia de sus trabajadores rápidamente se volvió viral en redes sociales, sobre todo, después de que la compañía compartiera un breve mensaje en su página de Facebook, en el que se señalaba que el consorcio se vio forzado a cerrar un par de días para "recargar energía" tras varios meses de trabajo continuo.

"Siempre que se les dan vacaciones a los trabajadores ellos prefieren seguir yendo a la empresa para ganar un adicional y no descansan, no viajaban y no pasan ese tiempo con su familia", expresó.